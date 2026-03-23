Bağdat Caddesi'nde bir güzellik merkezine güvenerek gittim. Ancak epilasyon işlemi yapılırken, derimi çok ciddi şekilde yaktılar. Yüzümün bir bölümündeki izlerin geçmeyeceğini öğrendim. Dava açmak istiyorum. Öneriniz nedir?
Merve Uzun Öncelikli olarak burada hizmet ayıbı durumu var. Yani 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur. İlk adım olarak hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.
KAZA GEÇİRDİM
İş kazası geçirdim. İşveren benimle ilgilenmiyor. Haklarım nelerdir?
Tufan Erdoğdu İş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir. Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz.
ALDATILDIM EŞİMİN MAL VARLIĞINI ALMAK İSTİYORUM
Maalesef benim için şimdilik üzücü olduğunu düşündüğüm ama gelecek için hayırlı olduğuna inandığım bir olay yaşadım. Eşim beni aldatıyor. Tüm mal varlığını almak istiyorum. Bu mümkün mü?
Ece Seda Umut Özellikle sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse dava süreci başlamak üzeredir. Peki bu hukuken mümkün müdür? Elbette ilk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir. Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler. Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir. Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, kusurlu eşin kusurunun ağırlığı her ne olursa olsun, onun hayatını devam ettirmeye yetecek ve mahvına sebebiyet vermeyecek bir şekilde karar tesis edilecektir.
KEFİL OLDUM PİŞMANIM!
Maalesef hayatımın en büyük hatasını yaptım. Yakın sandığım bir arkadaşım evleniyordu. Beyaz eşyalar için kefil istemişler. Ben de kabul ettim. Eşim "hemen kefillikten vazgeç" dedi. Böyle bir hakkım var mı?
Arda Umut Öztürk Attığınız imza sizi bağlar. Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girdiniz maalesef. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefilin kefaletten dönme durumu ise, Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.