Bağdat Caddesi'nde bir güzellik merkezine güvenerek gittim. Ancak epilasyon işlemi yapılırken, derimi çok ciddi şekilde yaktılar. Yüzümün bir bölümündeki izlerin geçmeyeceğini öğrendim. Dava açmak istiyorum. Öneriniz nedir?

Merve Uzun Öncelikli olarak burada hizmet ayıbı durumu var. Yani 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur. İlk adım olarak hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.

KAZA GEÇİRDİM

İş kazası geçirdim. İşveren benimle ilgilenmiyor. Haklarım nelerdir?

Tufan Erdoğdu İş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir. Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz.