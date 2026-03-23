Elifnaz’sız ilk bayramda yürekler paramparça oldu

Samsun’da kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Elifnaz Aslan’ın ailesi, ilk bayramı evlat acısıyla karşıladı. Bu bayram ne el öpüldü ne harçlık verildi... ŞEKER MEZARA BIRAKILDI..

Samsun'da 29 Eylül 2025'te meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan'a kamyonet çarptı. Ağır yaralanan iki çocuk kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılırken, 3 ay tutuklu kalan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"SADECE ADALET iSTiYORUZ"

Evlat acısıyla yıkılan Aslan ailesi, bayramın ilk gününde mezarlığa gitti. Elifnaz'ın mezarına en sevdiği bayram şekerlerini bırakan aile gözyaşlarına boğuldu. Baba Süleyman Aslan, "Elifnaz'sız ilk bayram çok acı. Maddi bir beklentimiz yok, sadece adalet istiyoruz" dedi. Anne Yasemin Aslan ise, "Onsuz bayram olmuyor... Tek isteğim tekrar tutuklanması" sözleriyle yürekleri dağladı.

