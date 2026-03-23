Bursa'da 11 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla vuran Ahmet Yıldız, bir kadının hayatını kararttı. Tartışma sırasında tabancasını çekip Tuğçe Yıldız'ı göğsünden vuran saldırgan kaçtı, ardından teslim olup tutuklandı. Ağır yaralanan genç kadın, 2 ayı aşkın süren tedavinin ardından hayata tutundu.

ERKEN DOĞUM YAPTI

14 yaşında istismar sonucu evlenmek zorunda kaldığını öne süren Tuğçe Yıldız'ın yıllarca şiddet gördüğü söyledi. Bir kadının hayatını hiçe sayan saldırganın, "Kurt darlandı, son turuna çıktı" yaptığı paylaşım dikkat çekti. Genç kadın yaşadığı kabusa rağmen ayakta kalırken, "28 gün yoğun bakımda kaldım, 20 kilo verdim. Teyzemin oğlu Ahmet Yıldız, 14 yaşındayken istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldım. Daha öncede şiddet gördüğüm için bebeğimi 5 aylık dünyaya getirdim. Beni hayata bağlayan kızım oldu" diyerek adalet istedi.