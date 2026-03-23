Kocaeli'ninİzmit ilçesinde yaşanan saldırı, "Bu nasıl insanlık?" dedirtti. Yürüyüş yolundaki bir mekânda küfürlere tepki gösteren Talha Kaan İzal, bir anda kalabalık bir grubun hedefi oldu. Tek başına kalan genç, çok sayıda kişinin tekme ve yumruklu saldırısına maruz kaldı.

Oğlunu kurtarmak isteyen anne Meryem Yıldırım ise şiddeti durdurmak yerine saldırganların hedefi haline geldi. Bir anneye bile acımayan saldırganlar, dakikalarca anne ve oğlunu darbetti. Yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırılırıldı. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.