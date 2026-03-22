Maalesef evliliğim yürümedi. Son olarak eşimin telefonuma casus yazılım yüklettiğini öğrendim. Bu yaptığının hesabını yargı önünde sormak istiyorum. Ne yapmalıyım? Öncelikle yazışmaların elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin mesajlarını elde ettiyse, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edilmiştir. O nedenle delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da yazışmalar tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir.
Uygulamada özellikle boşanma davalarında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur. Casus yazılım yüklemek de elbette suçtur. Dava açma hakkınız var.
GALERİCİ YALAN SÖYLEDİ
Galeriden 3 yaşında bir araç aldım. Galeri yetkilisi, "En az 10 bin kilometre sorunsuz kullanırsın" dedi. Ancak araç arızalanıyor. Haklarım neler?
Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz. Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümünde, aracın, araç alım-satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.
Birkaç gün önce İzmir'deki yazlığıma hırsız girdi. Sadece 1 ay önce kapı kilidini değiştirmiştim. Şirket, kapının hırsızlar tarafından açılamayacağını söylemişti. Maddi zararlarımın karşılanmasının istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Elbette bu konuda birçok hakkınız var. Kapı kilidini size satarlarken vadettikleri özelliklerin olmadığı ortaya çıkarsa, bu durumda ayıplı bir ürün satın almış sayılırsınız ve dava açabilirsiniz. Burada elbette size böyle bir vaatte bulunduklarını ve hırsızlık olayının kapı kilidinin vaad edilen özellikleri taşımamasından kaynaklandığını ispat etmeniz gerekir. Hırsızlık olayı ile kapı kilidinin yetersizliği arasında illiyet bağı kurmanız gerekir. Eğer kapı kilidi açılarak girildiyse, dava hakkınız var.