Kan donduran olay, önceki gün Aydın'ın Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında yaşandı. Fırının işletmecisi eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, daha önce yanlarında çalışan ve bir süre ortalık yaptıkları Umut Kuru'nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kardeş, hayatını kaybetti.

"SENET YAPTIK"

Olayın ardından kaçan Kuru, Aydın-İzmir Otoyolu'nda otomobilini durduran polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısının ifadesi ise tüyler ürpertti: Daha önce yanlarında çalıştığım Özlüer kardeşlerin İzmir'deki şubesini yaklaşık 10 milyon lira karşılığında devraldım. Bu bedelin 5 milyon lirasını ödedim. Kalan kısmını ise her ay 1 milyon ödeme karşılığında senet yaptık. Aynı zamanda Özlüer kardeşlerden kendi fırınım için un tedarik ediyordum. Kalan ödeme ve ticari ilişkiler nedeniyle aramızda anlaşmazlık yaşandı.