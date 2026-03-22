Bodrum'daki prestijli Yalıkavak Marina, gece saatlerinde çıkan yangınla sarsıldı.
İlk belirlemelere göre yangın, henüz kesinleşmese de sabotaj ihtimali üzerinde durulan bir motoryattabaşladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak toplam 8 lüks motoryatıetkisi altına aldı.
7 SÜPERYAT BATTI
Yangın sonucu 7 süperyat tamamen yanarak battı, bir yat ise hafif hasar gördü. Boyları 20-30 metre arasında değişen teknelerin toplam piyasa değerinin 100 milyon doları aştığı belirtiliyor. Olay, Bodrum'un lüks yat turizmi ve süperyat sektöründeki stratejik konumunu uluslararası gündeme taşırken, sektörde tedirginlik yarattı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırırken sabotaj ihtimali üzerinde özel olarak durduklarını açıkladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.
UYARI İÇİN Mİ!
Bu trajik olay, süperyat sahipleri ve marina işletmecileri için ciddi bir uyarı niteliği taşırken, zarar gören yatların sahiplerinin kimlikleri henüz açıklanmazken, Rus oligarklar ve Araplar olduğu iddia edildi.
İŞTE O YATLARVE DEĞERLERİ
Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, yangında ağır kayıp yaşayan bazı yatlar ve tahmini değerleri şöyle:
Dad's Toy: 15 milyon dolar
Cher: 20 milyon dolar
Floating Asset: 25 milyon dolar
Iceberg: 15 milyon dolar
Siesta: 15 milyon dolar
Lulu d'Angel: 10 milyon dolar
Breeze ve SiSU gibi diğer yatlar ise hafif hasar veya batma ile kayıtlara geçti.
BİR GÖRGÜTANIĞIANLATIYOR
Adının gizli tutulmasını isteyen bir görgü tanığı, çok ilginç bilgiler verdi: Bir arkadaşımla marina yakınlarında sohbet ediyorduk. Birden patlama sesi duyuldu, ardından dumanlar çıktı. Sonra birkaç kişinin kaçarak uzaklaştığını gördük. Önce ne olduğunu anlayamadık. Ancak kısa süre sonra alevleri gördük. Kısa sürede yatlar yanmaya başladı. Çok korktuk ve bölgeden uzaklaştık.