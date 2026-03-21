İstanbul Kadıköy'de yaşayan Berkay Şengel, 19 Şubat'ta evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıktı. Berkay Şengel, yaya olarak kaldırımda ilerlerken karşıya geçmek istedi. İddiaya göre arkadaşıyla yarış yapan 23 yaşındaki Azad Baran H.'nin kontrolündeki araç hız sınırı 20 kilometre olan yerde süratle gelerek Şengel'e çarptı. 22 metre savrulan genç mühendis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Azad Baran H.'nin (23) trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralamadan 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından 5 saat sonra teslim olan Azad Baran H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.