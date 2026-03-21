Bolu'da yaşayan Başaran ailesi, çocukları Ayşe Başaran, Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'da bulunan babaanneleri ve dedelerinin yanına gönderdi. Üç kardeşin Bolu Otogarı'ndan 13 Mart tarihinde otobüse binerek Adana'ya gittikleri öğrenildi.

İftardan sonra evden ayrılan iki genç kız kayıp



"CANINDAN ENDİŞELİYİZ"

İddiaya göre 16 yaşındaki Ayşe Başaran, yaklaşık 15 gün önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Asel Sönmez (15) ile görüşmeye başladı. Bayram ziyareti sırasında Ayşe, yaklaşık bir hafta önce arkadaşını iftara babaannesinin evine davet etti. İftar sırasında iki kızın birlikte lavaboya gittikleri, ardından "bakkala gidiyoruz" diyerek evden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri öne sürüldü. Aile, "Kızımızın canından endişeliyiz. Kızımızı bulmak istiyoruz. O aileden de şikayetçiyim, kızım bir an önce teslim edilmezse" dedi.