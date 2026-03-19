Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı da yerle bir oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çarşıyı yeniden ayağa kaldırdı. Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşandı.
Hataylı esnafın yüzü gülerken, vatandaşlar da depremden önceki neşeli ve mutlu gülenlerine geri döndü. Türk bayraklarıyla donatılan yeni çarşıya alışan Hataylılar'ın bayram sevinci adeta görsel şölen oluşturdu. Dördüncü kuşak helva imalatçısı olan Şahap Fansa (43), "Depremden sonra memleketimizi terk etmedik. Hiç yılmadık, yıkılmadık, ayağa kalktık" dedi.
Haber: Murat Karaman-Ziya Ramoğlu-Ali Altuntaş