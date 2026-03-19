Bayramda kalabalıktan kaçanlara: Türkiye’de 20 saklı rota

Bayram tatilinde kalabalık yerlerden ve klasik tur rotalarından uzaklaşmak isteyenler için Türkiye, hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız saklı güzellik sunuyor. Doğanın en saf halini yansıtan kanyonlardan, tarihin izlerini sessizce taşıyan antik kentlere uzanan bu özel rotalar dikkat çekiyor. Turkuaz koylardan otantik köylere kadar çeşitlenen bu destinasyonlar ise huzur ve farklı deneyim arayan gezginlerin radarına giriyor.

  • Ulubey Kanyonu Türkiye'nin Grand Canyon'u olarak anılıyor ve cam teras deneyimi sunuyor.
  • Aizanoi Antik Kenti çok iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dikkat çekiyor.
  • Ani Harabeleri 1001 kiliseli şehir olarak bilinen mistik bir yer.
  • Kaputaş Plajı turkuaz rengiyle ünlü ve nispeten sakin bir plaj.
  • Halfeti sular altında kalan saklı şehir olarak biliniyor.

Bayramda hem dinlenip hem keşfetmek isteyenler için Türkiye'nin gözden kaçmış 20 etkileyici durağı…

Ulubey Kanyonu Uşak'ta yer alıyor.

DOĞA VE MANZARA HARİKALARI

Ulubey Kanyonu: Türkiye'nin "Grand Canyon"u olarak anılıyor; yürüyüş ve cam teras deneyimi harika.

Akgöl: Tuz Gölü'nün küçük ve daha sakin bir versiyonu gibi.

Saklıkent Kanyonu:Serin sular içinde yürüyebileceğin etkileyici bir doğa kaçamağı.

Yedigöller Milli Parkı Bolu'da yer alıyor.

Yedigöller Milli Parkı: Özellikle sonbaharda renk cümbüşüyle büyüleyici.

Borçka Karagöl:Ayna gibi gölü ve sisli atmosferiyle masalsı bir yer.

Sülüklü Göl:Kamp ve doğa yürüyüşü için ideal, sakin bir göl.

Ani Harabeleri Kars şehrinde yer alıyor.

TARİH VE KÜLTÜR NOKTALARI

Aizanoi Antik Kenti: Çok iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dikkat çekiyor.

Stratonikeia Antik Kenti: "Gladyatörler şehri" olarak biliniyor.

Aizanoi Antik Kenti Kütahya'da yer alıyor.

Sagalassos Antik Kenti: Dağların zirvesinde etkileyici bir Roma kenti.

Ani Harabeleri: "1001 kiliseli şehir" olarak bilinen mistik bir yer.

Midyat Taş Evleri: Mezopotamya mimarisinin en güzel örneklerinden.

İshak Paşa Sarayı: Osmanlı, Selçuklu ve İran mimarisinin birleşimi.

Kaputaş Plajı Kaş'ta yer alıyor.

SAKLI PLAJLAR VE KIYILAR

Kaputaş Plajı: Turkuaz rengiyle ünlü ama hala nispeten sakin.

Akyaka Azmak Nehri: Buz gibi suyu ve berraklığıyla farklı bir deneyim.

Cennet ve Cehennem Obrukları:Doğal oluşumlarıyla oldukça etkileyici.

Gideros Koyu: Karadeniz'de saklı kalmış huzurlu bir koy.

Cumalıkızık Köyü Bursa'da yer alıyor.

ALTERNATİF VE AZ BİLİNEN ROTALAR

Cumalıkızık Köyü: Osmanlı'dan kalma tarihi dokusu korunmuş köy.

Halfeti: Sular altında kalan "saklı şehir".

Nallıhan Kuş Cenneti Ankara'da yer alıyor.

Lavanta Bahçeleri: Yazın mor renkli büyüleyici manzaralar sunar.

Nallıhan Kuş Cenneti:Renkli tepeleri ve kuş çeşitliliğiyle eşsiz.

