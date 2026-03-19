Bayramda hem dinlenip hem keşfetmek isteyenler için Türkiye'nin gözden kaçmış 20 etkileyici durağı…
DOĞA VE MANZARA HARİKALARI
Ulubey Kanyonu: Türkiye'nin "Grand Canyon"u olarak anılıyor; yürüyüş ve cam teras deneyimi harika.
Akgöl: Tuz Gölü'nün küçük ve daha sakin bir versiyonu gibi.
Saklıkent Kanyonu:Serin sular içinde yürüyebileceğin etkileyici bir doğa kaçamağı.
Yedigöller Milli Parkı: Özellikle sonbaharda renk cümbüşüyle büyüleyici.
Borçka Karagöl:Ayna gibi gölü ve sisli atmosferiyle masalsı bir yer.
Sülüklü Göl:Kamp ve doğa yürüyüşü için ideal, sakin bir göl.
TARİH VE KÜLTÜR NOKTALARI
Aizanoi Antik Kenti: Çok iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dikkat çekiyor.
Stratonikeia Antik Kenti: "Gladyatörler şehri" olarak biliniyor.
Sagalassos Antik Kenti: Dağların zirvesinde etkileyici bir Roma kenti.
Ani Harabeleri: "1001 kiliseli şehir" olarak bilinen mistik bir yer.
Midyat Taş Evleri: Mezopotamya mimarisinin en güzel örneklerinden.
İshak Paşa Sarayı: Osmanlı, Selçuklu ve İran mimarisinin birleşimi.
SAKLI PLAJLAR VE KIYILAR
Kaputaş Plajı: Turkuaz rengiyle ünlü ama hala nispeten sakin.
Akyaka Azmak Nehri: Buz gibi suyu ve berraklığıyla farklı bir deneyim.
Cennet ve Cehennem Obrukları:Doğal oluşumlarıyla oldukça etkileyici.
Gideros Koyu: Karadeniz'de saklı kalmış huzurlu bir koy.
ALTERNATİF VE AZ BİLİNEN ROTALAR
Cumalıkızık Köyü: Osmanlı'dan kalma tarihi dokusu korunmuş köy.
Halfeti: Sular altında kalan "saklı şehir".
Lavanta Bahçeleri: Yazın mor renkli büyüleyici manzaralar sunar.
Nallıhan Kuş Cenneti:Renkli tepeleri ve kuş çeşitliliğiyle eşsiz.