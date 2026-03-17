İzmir Konak'ta yaşayan D.M. isimli şahıs,10 Mart'ta taksicilik yapan Deniz Örer'in kullandığı taksiye yolcu olarak bindi. İddiaya göre; ikili arasında taksi ücreti konusunda tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan D.M., Deniz Örer'i yanındaki silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından şüpheli, Örer'in cansız bedenini yol kenarına atıp ticari taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı.

MADDE BAĞIMLISI

Katil zanlısı, tutuklandı. Öte yandan 1 Şubat 2024'te aracına binen müşteri tarafından katledilen taksici Oğuz Erge ile Deniz Örer'in aynı taksi durağında görev yaptığı ortaya çıktı. Acılı eş Ayşe Örer TAKVİM'e konuştu: Basına yansıdığı gibi aslında bir ücret tartışması yok. Eşimin aracına binip, 'Karşıyaka'ya gideceğim. Ne kadar tutar?' demiş. Eşim de '600-700 tutar' şeklinde cevap vermiş. 'Tamam 1000 TL var üzerimde yeter' demiş. Sonra da bir ara sokakta silah ile ateş edip öldürmüş. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor. Bizim ocağımızı söndürdü. Hiçbir sebep yokken eşimi öldürdü. Eşim melek gibiydi.



"KATİL OCAĞIMIZISÖNDÜRDÜ"

Örer, 'Hiçbir sebep yokken eşimi öldürdü. 'Bu işi bırakacağım. Gece it, uğursuz çok oluyor' diyordu. 'Oğlum iyice kendini kurtarsın, çalışmayacağım' diyordu. Olmadı. O katilin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim." şeklinde konuştu.

Haber: Huzeyfe Atıcı