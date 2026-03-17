CANLI YAYIN
Geri

18 Mart rehberi: En güzel şiirler, ücretsiz müze ve etkinlikler tam liste

Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde Türkiye, dünya harp tarihine geçen büyük zaferi anmaya hazırlanıyor. Çanakkale Deniz Zaferi bu sene 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması ile kutlanacak. Günün anlam ve önemine dair şiirler, kutlama mesajları, etkinlik takvimi ve ücretsiz müzelerin listesini içeren kapsamlı rehber haberimizde.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasıyla kutlanacak.
  • 18 Mart 1915'te Birleşik Krallık ve Fransa donanmasının Çanakkale Boğazı'na yönelik saldırısı Türk savunması tarafından püskürtüldü.
  • Nusret Mayın Gemisi'nin 7-8 Mart gecesi Erenköy Koyu'na döşediği mayınlar ve Türk topçusu Müttefik donanmanın geri çekilmesini sağladı.
  • Çanakkale'de 18 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ve Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlenecek.
  • Gelibolu Tarihi Alanı 18 Mart'ta ücretsiz ziyarete açılacak, güney hattındaki yollar tören bitimine kadar saat 14.00'e dek kısıtlı olacak.

Bu yıl 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlanacak. 111 yıl önce Çanakkale'de kazanılan bu büyük zafer sadece Osmanlı tarihinin değil tüm dünya harp tarihinin seyrini değiştirmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş mücadelesinin de en kritik dönüm noktalarından biri olmuştur. Çanakkale Deniz Zaferi bu sene 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması ile kutlanacak.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemi ne?

18 Mart'ta ne oldu?Özet / Açıklama
1. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa ve OsmanlıFransız İhtilali ve Sanayi Devrimi Avrupa'da değişim yarattı. Milliyetçilik çok uluslu imparatorlukları zayıflattı. Osmanlı Devleti duraklama ve çöküş döneminde, Balkan Savaşları sonrası toprak paylaşımı tartışmaları başladı.
2. Boğazların Stratejik Önemi ve Savaşın KıvılcımıBoğazlar deniz hakimiyeti ve sömürge yolları açısından kritikti. 28 Haziran 1914'te Franz Ferdinand'ın suikastı I. Dünya Savaşı'nı başlattı. Osmanlı, Boğaz savunmasını güçlendirdi, mayın hatları döşendi ve deniz trafiği kapatıldı.
3. İlk Müttefik Taarruzları ve Nusret Mayın Gemisi3 Kasım 1914'te Müttefikler Seddülbahir'i bombaladı, ilk şehitler verildi. 19 ve 25 Şubat 1915'te taarruzlar başarısız oldu. Nusret Mayın Gemisi 7/8 Mart gecesi Erenköy Koyu'na gizlice mayın döşeyerek kritik savunmayı hazırladı.
4. 18 Mart 1915 Boğaz MuharebesiBirleşik filo sabah 08.15'te saldırıya geçti, tabyalar bombardımana tutuldu. Türk topçusu kısa menzille etkili savunma yaptı. Mayınlar nedeniyle Amiral de Robeck geri çekildi.
5. Zaferin Önemi ve KahramanlarZafer, topçular, gizli obüs bataryaları, mayınlar ve askerlerin direnci sayesinde kazanıldı. Seyit Onbaşı gibi kahramanlar Türk savunmasının sembolü oldu. Çanakkale, teknik üstünlüğe karşı kazanılmış nadir zaferlerden biridir.

Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı?

Birleşik Krallık Savaş Konseyi sekreteri Albay Hankey Winston Churchill 'in de desteğiyle, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir planı savaş konseyine sunmuştur.. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz'a geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı.

Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kalındı.

Usta şairlerin kaleminden Çanakkale şiirleri

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

Mehmet Akif Ersoy

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Gürleyen top sesleri Mehmetçiğin sesidir.
Çanakkale ulusun bütünleştiği yerdir.
Denizde Nusrat'ımız, karada bataryalar,
Hamidiye atışta, bir de Mesudiye var.

Düşmana yok verecek bir karış toprağımız,
Anadolu bizimdir dalgalan bayrağımız.

Conkbayırı, Kilitbahir, hele Anafartalar,
Tarih sayfalarına yeni bir destan yazar.
Korkumuz yok, birleşsin gelsin yeni ordular,
Atatürk'ün izinde yenilmez Mehmetçik var…

Düşmana yok verecek bir karış toprağımız,
Anadolu bizimdir, dalgalan bayrağımız.

Çanakkale köpürür düşmana geçit vermez.
Bu toprağın üstüne başka bayrak dikilmez.
Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez.
Haykırır tüm ulusum Çanakkale geçilmez.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

AKINCILAR

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Yahya Kemal Beyatlı

18 Mart rehberi: En güzel şiirler, ücretsiz müze ve etkinlikler tam liste-8

ÇANAKKALE

Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
Sen onların açtığı bayrağı alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.

Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!

Faruk Nafız Çamlıbel

18 Mart rehberi: En güzel şiirler, ücretsiz müze ve etkinlikler tam liste-9

Çanakkale Zaferi'ni anlatan sözleri ve mesajları

  • "Vatan için bir karış toprak uğruna canını feda edenleri unutmamak, en büyük borcumuzdur."
  • "Her karış toprağımız, şehitlerimizin kanıyla yazılmış destandır."
  • "Çanakkale, yılmaz irade ve sarsılmaz inancın adıdır."
  • "18 Mart; birliğin, vatan sevgisinin ve kahramanlığın simgesidir."
  • "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve direniş ruhunun ebedi göstergesidir."
  • "Bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanlarımızı unutmayacağız."
  • "Sana canım feda, ey vatan!"
  • "18 Mart, kahramanlık ve fedakarlık günüdür."
  • "Siperlerde yazılan destan, gönüllerde yaşar."
  • "Bir milletin bağımsızlığı, kahramanlarının cesaretiyle yazılır."

18 Mart 2026 etkinlik rehberi. Fotoğraf: Çanakkale Valiliği
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ

17 Mart 2026 Salı

14.00: 18 Mart Şehitleri Anma Günü Kapsamında Düzenlenen Anma Programı (ÇOMÜ Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu)

Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

14.30: SOLO TÜRK GÖSTERİSİ (Anadolu Hamidiye Tabyası)

SOLOTÜRK gösteri saatleri belli oldu

12.00: ŞEHİTLER ABİDESİ TÖRENİ (Şehitler Abidesi)

14.30: Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri (Kale-i Sultaniye)

17.00: Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Gösterisi (ÇOMÜ Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu)

20.45: Fener Alayı (Cumhuriyet Meydanı - Valilik Önü)

Gün Boyu: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin halkın ve öğrencilerin ziyaretine açılması

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif Okuma (Şehitler Camii)

18 Mart rehberi: En güzel şiirler, ücretsiz müze ve etkinlikler tam liste-12

Üniversite ve Spor Etkinliklerinden Bazıları

16 Mart: 18 Mart Şehitleri Anma Günü Resim Sergisi (Lapseki MYO) - 09.00

17 Mart: Çanakkale Şehitlerimiz İçin Kur'an-ı Kerim Tilaveti (Tacettin Aslan Camii) - 13.00

18 Mart: Çanakkale 1915 Belgesel Film Gösterimi (Çan Uygulamalı Bilimler Fak.) - 13.30

13 Mart: Atletizm Yarışmaları (18 Mart Stadyumu) - 12.00

14-15 Mart: Yüzme Yarışları (Anafartalar Yüzme Havuzu)

Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

18 Mart'ta hangi müzeler ücretsiz ve etkinlik takvimi nasıl?

ŞehirMekan / MüzeTarihÖzellik / Etkinlik
ÇanakkaleGelibolu Tarihi Alanı18 Mart ÇarşambaÜcretsiz Giriş (Tüm müze ve alanlar)
İstanbulİş Bankası Müzesi18 Mart Çarşamba12.00: Madalya Atölyesi (5-8 Yaş)
İstanbulİş Bankası Müzesi18 Mart Çarşamba14.00: Zafer Feneri Atölyesi (8-10 Yaş)
İstanbulİş Bankası Müzesi18 Mart Çarşamba15.30: Kahramanlık Türküleri Konseri
İstanbulMiniatürk14 - 22 Mart15 Yaş Altı Ücretsiz
İstanbulPanorama 145314 - 22 Mart15 Yaş Altı Ücretsiz
İstanbulAskerî / Deniz Müzesi18 Mart ÇarşambaÖzel Etkinlikler & Olası Ücretsiz Giriş
İstanbulİstanbul ModernHer Perşembe10.00 - 14.00 arası Ücretsiz (Yerleşiklere)
İstanbulPera MüzesiHer Cuma18.00 - 22.00 arası Ücretsiz
İstanbulSait Faik MüzesiHer GünGirişler Her Zaman Ücretsiz (Pazartesi hariç)

Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

📢18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111. YILI İÇİN ZİYARETÇİ REHBERİ VE YOL DURUMU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek törenler nedeniyle bölgedeki trafik ve ziyaret düzenine ilişkin önemli kısıtlamaları duyurdu. İşte o güne özel bilmeniz gerekenler: Tören programı nedeniyle bölge ikiye ayrılmış durumda:

Açık Olan Bölgeler (Kuzey Hattı):Gün boyu; Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi ve Bigalı Kalesi ziyarete açık olacak.

Kısıtlı Bölgeler (Güney Hattı): Kilitbahir–Alçıtepe ve Kabatepe–Alçıtepe güzergâhlarında saat 14.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Tam Açılış: Şehitler Abidesi'ndeki resmi törenin bitimiyle birlikte, saat 14.00'ten itibaren tüm yollar ve ziyaret noktaları halkın kullanımına tamamen açılacak.

Haberde kullanılan diğer fotoğraflar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı resmi sitesinden servis edilmiştir.

SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuşu saat kaçta? 2026 Çanakkale Zaferi etkinlikleriSOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuşu saat kaçta? 2026 Çanakkale Zaferi etkinlikleri
SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuşu saat kaçta? 2026 Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler