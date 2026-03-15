ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yıldız isimleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sevenleriyle buluştu. Dizinin sevilen isimlerinin tam kadro katıldığı imza günü etkinliğine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'ndan Alina Boz'a, Şükrü Özyıldız'dan Mustafa Üstündağ'a kadar dev kadro hayranlarıyla hem fotoğraf çektirdi hem de unutulmaz bir hatıraya imza attılar.

Kuruluş Orhan ekibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. (Görseller AA'dan alınmıştır)

BÜYÜK COŞKU

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre programın başlamasından saatler önce salonun önünde uzun kuyruklar oluştu. Hayranlar, oyuncuları büyük coşkuyla karşıladı. Dizide Orhan Gazi karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu, "Burada olmak çok kıymetli. Sizlerle bu kadar yakından tanışmak çok güzel. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi. Dizinin sevilen karakterlerinden Prenses Asporça'yı oynayan Alina Boz ise "Burada olmak çok güzel. İyi ki geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.