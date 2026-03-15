Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır'dan İzmir'e göç eden Güleli ailesinin kızı Zeynep Güleli (13) yakalandığı kemik kanserini 1,5 yıllık tedavinin ardından yendi. Okuluna yeniden dönen Zeynep, yazdığı mektupla tedavi sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür edip, kanserle mücadele eden arkadaşlarına umut oldu. Zeynep Güleli, "Ancak haftalarca ağrım devam edince hastaneye gittik. İlk önce ne olduğunu anlamadım ve kolayca atlatabileceğim bir şey zannettim. Ağrılarım ve hastalığım nedeni ile okula gidemedim. Hiç oyun oynayamadım. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Ama yine de hiç pes etmedim. Ailem destek oldu ve kanseri yendim" dedi.

'BÜYÜK MUTLULUK'

Hatay'da depremde annesini, babasını, 4 kardeşini ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, kentte uzuv kaybı yaşayan vatandaşlara umut olan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde kendisi için yapılan Barbie çıkarmalı protez bacağıyla yeni hayatına alkışlar arasında başladı. Zeynep'in protez bacağıyla ilk adımlarını atmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bir çocuk için en önemli olan şey koşmaktır, yürümektir veya bir şeylere ulaşabilmektir. Bu zamana kadar o çocuğumuz bunu tam yapmaya çalışmış çok eksik yapmış. O protezden sonra onun yürümesi siz de gördünüz merdivenleri çıkıp tekrar merdivenlerden inmesi hayatına başka bir heyecan ve mutluluk kattı" dedi.