Ardeşen ilcesinde yaşayan Yusuf Kulaber, yaklaşık 2 yıl once diş eksikliği nedeniyle konuşma ve yemek yeme zorluğu nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Universitesi (RTEU) Diş Hekimliği Fakultesi'ne başvurdu. İncelemede; Kulaber'in, tıp literaturunde 'oligodonti' olarak bilinen coklu diş eksikliği ve buna bağlı olarak gelişen cene kemiği yetersizliği yaşadığı tespit edildi. Hem estetik hem de fonksiyonel acıdan buyuk zorluklar ceken Kulaber icin Diş Hekimliği Fakultesi Ağız, Diş ve Cene Cerrahisi Anabilim Dalı Oğretim Uyesi Dr. Mert Karabağ ve ekibi tarafından kapsamlı bir tedavi planı hazırlandı. İmplant uygulaması icin yeterli kemik dokusu bulunmayan Kulaber'in kalcasından alınan kemik parcaları başarılı bir operasyonla cene kemiğine nakledildi.

Kalça kemiğiyle çene yeniden inşa edildi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)



HAYAL EDEMEZDİM

2 yıllık sabırlı bir bekleyiş ve tedavi surecinin sonunda implantları tamamlanan Yusuf Kulaber, yeniden konuşma, ciğneme ve bembeyaz guluşe sahip oldu. Yeni dişleriyle poz veren Yusuf Kulaber, "Ciddi bir diş eksikliğim vardı, ozellikle yemek yeme konusunda sorun yaşıyordum. Ama Mert hocam halletti; surec uzun surdu ama sonu cok guzel oldu. Yaklaşık iki sene surdu ve sonunda her şey yoluna girdi. Acıkcası ben de hayal bile edemezdim ama hocam bizi inandırdı. Biraz uzun ve yorucu oldu ama dişlerime kavuştum" dedi. Dr. Mert Karabağ,"Radyolojik incelemelerde implant için yeterli kemiğe sahip olmadığını gördük. Bunu artırmak amacıyla 'iliak kemik' dediğimiz kalça kemiğinden ağzına bir kemik nakli gerçekleştirdik. Mesleki açıdan çok büyük bir haz ve tatmin verici bir duygu" dedi.