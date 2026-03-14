Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler!

Kasap çiftinin evi benzin dökülerek yakıldı. Torun ve damadın altın için cinayeti işlediği, şüphelinin maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktü ortaya çıktı

Muğla'da yaşayan Asım ve eşi Nazire Kasap'ın hayatlarını kaybettikleri yangında sır perdesi aralandı. Yangını yaşlı çiftin torunları Busenaz Karademir ve eşi Kürşat Karademir'in çıkardığı netlik kazandı. Kürşat'ın maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara'daki kuyumcuya 1 milyon 300 bin lira bedelle sattıkları ortaya çıktı. Torun Busenaz, eşi Kürşat, yardım eden çiftin oğlu Ümit Kasap, gelini Selda Kasap ve Emre
Gümüştekin ve U.K. adliyeye sevk edildi.

Torun Busenaz Karademir, yangını çıkardıklarını ve altınları bozdurduklarını itiraf etti.

