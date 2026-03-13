Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 1 aylık bebeğinin bezine uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirilip satılacağı bilgisini aldı. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin Dudu Nantu ve babası Kasap D., olduğunu saptadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 aylık bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan Dudu Nantu, tutuklandı

BEBEĞİN BEZİNDE UYUŞTURUCU

Baba ve kızının oturduğu Sofuhane Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, ev ve araçta arama yapıldı. Araçta Dudu Nantu'nun 1 aylık bebeğinin bezine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Baba ile kızı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dudu Nantu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Kasap D. İse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.