Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu sergiyle ilgili şunları söyledi: "Filistin halkına destek olma amacıyla geçtiğimiz aralık ayında Kalyon Kültür'de "Kalanlar" Filistin sergimizi hayata geçirmiştik. Bugün ise açılışını yaptığımız "Sessiz Ayakkabılar" sergimizle; Filistin halkının onurlu mücadelesine destek vermeye devam ediyoruz. Savaşın en ağır faturasını her daim çocuklar ödüyor. Filistin'de son 2 senede; tüm insanlığın gözleri önünde 20 binden fazla çocuk öldürüldü. On binlerce çocuk annesiz, babasız bırakıldı. Bana göre burada, susturulmuş çocuk seslerinin önünde insanlığın yoklamasını yapıyoruz. Çocuk ayakkabısı bize; oyunu, okulu, eve dönüşü hatırlatır. Bayram sabahlarını hatırlatır. Ancak burada; yarım bırakılmış çocukluğu ve eve dönemeyenlerin izini hatırlatıyor. Bizler hatırladıkça; gök kubbeyi sağır eden sessizliğin, vicdanların sesiyle yükseleceğine ve Gazze'nin üstüne çöken karanlığın aydınlığa dönüşeceğine inanıyoruz"

Sanatçı Ali Uslu sergiye ilişkin "Gazze'de yaşananlar, sadece bölgesel bir sorun değil, aynı zamanda küresel bir endişe kaynağı ve insanlık için bir vicdan sınavıdır. 21. yüzyılda maalesef ki insanlık onuru yerle bir olmuştur. Bir sanatçı olarak amacım Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir. Çünkü zulme karşı sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Çağımız güçlünün zayıfı ezdiği bir zaman dilimidir. Bir sanatçı olarak bana düşen; ezilen, acı çeken mazlumların sesini duyurabilmektir. "Sessiz Ayakkabılar" sergisi de bu sesin yankısıdır" dedi.