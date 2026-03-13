Öğretmen Havagül Ün (28), Samsun Çarşamba'dan 2023'te kent merkezine 140, ilçe merkezine 15 kilometresi toprak yol olan 25 kilometre uzaklıktaki, etrafı dağlarla çevrili 20 hanenin bulunduğu kırsal Avut Mahallesi'ndeki Avut İlkokulu'na atandı. Tek derslikli okulda 2. sınıf öğrencisi Merve Yılmaz (8) ile 3. sınıf öğrencisi İsmail Aydoğdu'nun (9) iyi bir eğitim alabilmesi için çalışma yürütüyor. Çiftçilikle geçimini sağlayan ailesinin üniversitede okuttuğu 4 kızından biri olan Ün, öğrencilerinin eğitimi için zorlu arazi ve iklim koşullarıyla da mücadele ediyor.

Okulun yanı başındaki lojmanda kalan, sabah taşıdığı odunları kırarak sınıftaki sobayı yakan Ün, ısıttığı sınıfta karşıladığı iki öğrencisinin hem öğretmeni hem de adeta arkadaşı oldu.

Genç öğretmen, çeşitli etkinlikler düzenleyerek şartları eğlenceli bir ortama dönüştürmeye çalışıyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler