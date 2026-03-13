İstanbul'da yaşayan Remezan Demiral (67), yıllar önce karaciğer yetmezliği yaşayan erkek kardeşine organ bağışladı. Demiral'ın kızı Şeyma Demiral'a (24) yaklaşık 1 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Genç kadın hastalığı nedeniyle haftada birkaç kez diyaliz tedavisi görmek zorunda kaldı. Günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkileyen bu süreçte aile, kızlarının sağlığına kavuşabilmesi için uygun donör arayışına başladı. Baba ve kız, nakil için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği'ne başvurdu. En uygun vericinin babası Remezan Demiral olduğu belirlendi. Nakil için herhangi bir engel olmadığı tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta önce hastanede yapılan hazırlıkların ardından gerçekleştirilen operasyonla, Remezan Demiral'ın böbreği kızı Şeyma Demiral'a başarıyla nakledildi. Genç kız hayata tutundu.



Remezan Demiral, "Bir can ya... Bir canın kurtulmasına sebep olmuşsun. Öyle bir şey var mı? Bir tane daha olsa bir tane daha veririm" dedi.

