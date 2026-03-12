1919 yılında İstanbul'un işgali sırasında Tıbbiye öğrencisi Hikmet Boran öncülüğünde okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı asıldı.

İŞGAL YILLARINDA DOĞAN BİR DİRENİŞ SEMBOLÜ

1919 yılında İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde, Tıbbiye öğrencileri işgale karşı tepki göstermek amacıyla dikkat çekici bir protestoya imza attı. Tıbbiye üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı asıldı. Bu olay, 14 Mart'ın yalnızca bir meslek günü değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunu temsil eden bir tarih olarak anılmasına neden oldu.