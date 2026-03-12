14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken, bu özel günün tarihsel kökleri bir kez daha hatırlanıyor. Temelleri II. Mahmut döneminde atılan Tıp Bayramı, işgal yıllarında tıp öğrencilerinin sergilediği direnişle güçlü bir anlam kazanarak sağlık camiasının simgesel günlerinden biri haline geldi. İşte Tıp Bayramı'nın önemi…
TIP BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl aynı tarihte kutlanan Tıp Bayramı, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.
14 MART TIP BAYRAMI'NIN TARİHSEL KÖKENİ
Tıp Bayramı'nın geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 14 Mart 1827'de II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin girişimiyle Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı ilk modern tıp okulu kurulmuş ve bu tarih Türkiye'de çağdaş tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ancak 14 Mart'ın bir bayram olarak anılması, yıllar sonra farklı bir tarihi olayla anlam kazanmıştır.
İŞGAL YILLARINDA DOĞAN BİR DİRENİŞ SEMBOLÜ
1919 yılında İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde, Tıbbiye öğrencileri işgale karşı tepki göstermek amacıyla dikkat çekici bir protestoya imza attı. Tıbbiye üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı asıldı. Bu olay, 14 Mart'ın yalnızca bir meslek günü değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunu temsil eden bir tarih olarak anılmasına neden oldu.
GÜNÜMÜZDE TIP BAYRAMI'NIN ANLAMI
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının emeklerini ve topluma sundukları hizmeti hatırlatan önemli bir gün olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve tıp eğitiminin geliştirilmesi gibi konuların gündeme taşındığı bir platform niteliği taşıyor. Düzenlenen törenlerde başarılı hekimlere ödüller verilirken, tıp alanına katkı sunmuş önemli isimler de saygıyla anılıyor.