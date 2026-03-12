Soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili baba A.S. ve ağabey H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin'de 16 yaşındaki Z.S. evinde ölü halde bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

BABA VE AĞABEY GÖZALTINDA



Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

