Mardin’de 16 yaşındaki kız evde silahla ölü bulundu: Baba ve ağabey gözaltında

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Z.S., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Dün akşam kırsal Poyraz Mahallesi’nde meydana gelen olayda yapılan otopside genç kızın vücudunda darp izleri tespit edilirken, olayla ilgili babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Mardin'de 16 yaşındaki Z.S. evinde ölü halde bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

BABA VE AĞABEY GÖZALTINDA

Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ağabey ve baba gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi. Soruşturma sürüyor.

