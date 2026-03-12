Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
BABA VE AĞABEY GÖZALTINDA
Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi. Soruşturma sürüyor.