Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Biz bu akşam buraya gelirken bir sıfatla geliyoruz. Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Genel Başkanı. Ben AK Parti'de onun yardımcısıyım ve iletişimden sorumlu bir başkanlık alanına sahibim. Bizim partimizin yaklaşık 18 birim başkanlığı var. Bu birim başkanlıklarının en görünür olanı, burada Hakan Bahadır başkanımızın yaptıklarının sokağa duyurulmasını sağlayan yer, benim başında olduğum yer. Dünyanın içinden geçtiği şartları ve şu anda etrafımızın bir ateş çemberi içerisindeyken, dünyadaki Orta Doğu Bölgesinin etrafında her yerde bir savaş alanı söz konusuyken Türkiye'de Elhamdülillah bugünlerde herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Bunu sağlayan, bunu tesis eden bir liderimiz var. Küresel bir lider. Çok büyük bir mücadele, çok büyük bir gayretle, büyük bir vizyonla bugüne gelmeyi kendisine Rabbim nasip etti. Bizlere de onunla birlikte rol arkadaşlığı yaptığı için bir şans olarak bunu nasip etti. Kendisi vesile oldu. Yarın öbür gün tarihe geçmiş olduğunu artık net olarak akredite etmiş olan bir durum söz konusu iken biz de o tarihte kenarından kıyısından onun derdini ve yolunu anlatmaya gayret gösteren, kendisinin siyasetini zemine kavuşturmaya ve dışarıya açılan yüzü olan pozisyonuyla yıllardır, bu sorumluluğu tutarak yanında kendisine eşlik etmeye gayret gösterdik" diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise,"Şu anda ortalık ateş yangını. İran'ı görüyorsunuz. İran'a yapılanları görüyorsunuz. Ramazan Ayı'nda iftar saatinde Lübnan'ı bombalıyorlar. Seversiniz, sevmezsiniz. Sonuçta Müslüman bir ülkenin bombalanmasını kabul etmiyoruz. Müslüman bir ülkenin, başka Müslüman ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri var diye sivilleri öldürmesini de kabul etmiyoruz. Bizim dinimizde Allah'ın verdiği canı, Allah alabilir. Cezası vardır o ayrı. O yüzden iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda savaşın durduğunu düşünün. Bu füzelerle sağlanmaz. İletişimle sağlanır. Siz o yüzden çok önemlisiniz. Sizlerin bu ortamlarda, fakültelerde, üstatlarınızdan öğrendikleriniz inanın ki dünyada savaşı bitirecek barışı getirecektir. Bence iletişim aslında barış demektir" dedi.