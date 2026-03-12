Asıl adı "Elisa Maria" olan Meryem, Katolik bir ailede büyüdü. Anoreksiya nervoza hastalığına yakalandı. Üç ay hastanede yattı. 75 kilodan 31 kiloya düştü. Durumu kritikti. Doktorlar "Seni artık kurtaramayız. Evde mi ölmek istersin yoksa hastanede mi?" deyip evine yolladı. Meryem, Afrikalı Müslüman komşularının "Hayatı ve ölümü veren Allah'tır. Ne zaman öleceğine doktor değil Allah karar verir. Allah Kur'an ile de şifa verir" dedi.

Bu sözler üzerine Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Bir süre sonra sağlığına kavuştu. Ardından Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Şunları söyledi: Kur'an-ı Kerim beni gerçekten iyileştirdi. Hemen Kelime-i Şehadet getirdim. İslam gerçekten barış, sevgi ve merhamet dini.