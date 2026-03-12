İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre eski boksör Gürsoy K., yakın arkadaşı olan Seyit Göçüm'e (47) 2 yıl önce 400 bin lira borç para verdi. Geçen yıl nisan ayında yabancı uyruklu Mona Behmeni ile hayatını birleştiren Göçüm, Gürsoy K.'yi nikah şahidi yaptı. Borç aldığı zamandan bu yana Göçüm, faiziyle birlikte Gürsoy'a yaklaşık 4 milyon lira ödedi. Ancak Gürsoy para istemeye devam etti. Seyit Göçüm bir süre sonra hastalandı ve doktorların tavsiyesiyle işi bıraktı. Göçüm'ün eşi Mona Behmeni ise sahibi olduğu güzellik merkezini çalışanlarına bırakarak, eşinin işlerini devraldı. Gürsoy K., Behmeni'nin başında durduğu Göçüm'e ait iş yerine giderek yeniden para istedi.

"KONUYU KAPAT"

Behmeni, Gürsoy K.'ye "Biz sana 2 lüks araç verdik, defalarca kez hem elden hem bankadan ödeme yaptık. Bu borç niye bitmiyor. Güzellik merkezimi de sana vereyim artık bu konuyu kapat"dedi. Gürsoy K., Behmeni'ye eşinin gelip bu işi bitirmesini söyledi. Bir sonraki gün Gürsoy K. ve Göçüm, iş yerinin yanındaki bir kafede buluştu. Bir süre oturan ikili daha sonra kalktı. Caddede yürüdükleri sırada Gürsoy, Göçüm'e yumruk attı. Aldığı darbeyle fenalaşan Göçüm'ü görenler, iş yerinde oturan eşi Mona Behmeni'ye haber verdi. Behmeni dışarı çıkınca Gürsoy K., ona da saldırdı. Çift polise haber verdi. Göçüm bayıldı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Gürsoy K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.