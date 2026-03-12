Her iki şahsın da farklı suçlardan toplam 26 sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyetteki sorgusunda saldırıyı itiraf ederek daha önce darbedildiği için ateş ettiğini söyledi.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde 10 Mart Salı günü Hasan Nusrullah K. (20), kendisini daha önce darbeden Mücahit A.'yı (33) sokak ortasında silahla yaraladı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde 10 Mart Salı günü meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı darp husumeti bulunan iki şahıs sokak ortasında karşı karşıya geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce Mücahit A. (33) tarafından darbedilen Hasan Nusrullah K. (20), yolda gördüğü husumetlisine kurşun yağdırdı.

Güvenlik kamerası görüntüleri. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

SALDIRGAN ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yaralanan Mücahit A. ifadesinde saldırganı tanımadığını iddia etse de, polis ekipleri failin Hasan Nusrullah K. olduğunu belirledi.

Şüpheli, saklandığı Şişli'deki adreste suç aleti ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"BENİ DARBETMİŞTİ VURDUM"

Emniyetteki sorgusunda saldırıyı itiraf eden şüpheli, "Beni daha önce darbetmişti, yolda karşılaşınca ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede, her iki şahsın da farklı suçlardan toplam 26 kaydının bulunduğu belirlendi.