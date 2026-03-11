Edirne'de akşam saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi'nde yürüyen Kemal Kulbilge (48), aniden rahatsızlanarak kaldırıma yığıldı. Çevrede bulunanların ve yoldan geçenlerin durumu fark etmesine rağmen dakikalarca müdahale edilmemesi tepki çekti.
Hayati öneme sahip ilk saniyelerde kimsenin yardıma koşmaması, "insanlık öldü mü?" dedirten görüntüleri beraberinde getirdi. Bir süre sonra olay yerinden geçen başka bir taksi şoförünün durumu fark edip ilk yardımı yapmasıyla sağlık ekiplerine haber verildi.
HASTANEDEN KÖTÜ HABER
Taksi şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Kulbilge'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye ulaştığında kalbi duran Kulbilge'ye yaklaşık 40 dakika boyunca müdahale edildiği öğrenildi.
Yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Kulbilge, Eski Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.
AİLENİN İHMAL İSYANI
Ağabeyinin vefatı sonrası konuşan Zehra Çetiner, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince büyük bir üzüntü ve öfke yaşadığını dile getirdi. Çetiner, "Görüntülerde ağabeyimi yerde yatarken görenler var ama kimse elini uzatmamış. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hastaneye gittiğinde çok geçti" diyerek tepkisini gösterdi.
Durakta çalışan taksi şoförlerinden Mehmet Yıldız ise olayı anlayamadıkları için 112'yi aradıklarını, ancak müdahale konusunda yetersiz kaldıklarını belirtti.