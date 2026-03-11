CANLI YAYIN
Geri

Yerde can çekişti, bakıp geçtiler: Edirne'de talihsiz ölüm

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde iftar sonrası yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, dakikalarca kaldırımda yardım bekleyen Kulbilge’ye ilk müdahaleyi sonradan gelen bir taksi şoförü yaparken, talihsiz adam kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi:
Yerde can çekişti, bakıp geçtiler: Edirne'de talihsiz ölüm
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yürürken rahatsızlanan Kemal Kulbilge (48) kaldırıma yığıldı ancak çevredekilerce dakikalarca müdahale edilmedi.
  • Bir taksi şoförünün ilk yardım yapması ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Kulbilge, 40 dakikalık müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
  • Kulbilge'nin cenazesi Eski Cami'de kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.
  • Ölen kişinin kız kardeşi Zehra Çetiner, güvenlik kamerası görüntülerinde ağabeyini yerde görenlerin yardım etmediğini belirterek tepki gösterdi.
  • Taksi şoförü Mehmet Yıldız, olayı anlayamadıkları için 112'yi aradıklarını ancak müdahale konusunda yetersiz kaldıklarını ifade etti.

Edirne'de akşam saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi'nde yürüyen Kemal Kulbilge (48), aniden rahatsızlanarak kaldırıma yığıldı. Çevrede bulunanların ve yoldan geçenlerin durumu fark etmesine rağmen dakikalarca müdahale edilmemesi tepki çekti.

Güvenlik kamerası görüntüleri. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Hayati öneme sahip ilk saniyelerde kimsenin yardıma koşmaması, "insanlık öldü mü?" dedirten görüntüleri beraberinde getirdi. Bir süre sonra olay yerinden geçen başka bir taksi şoförünün durumu fark edip ilk yardımı yapmasıyla sağlık ekiplerine haber verildi.

Yerde can çekişti, bakıp geçtiler: Edirne'de talihsiz ölüm-3

HASTANEDEN KÖTÜ HABER

Taksi şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Kulbilge'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye ulaştığında kalbi duran Kulbilge'ye yaklaşık 40 dakika boyunca müdahale edildiği öğrenildi.

Kemal Kulbilge.

Yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Kulbilge, Eski Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Yerde can çekişti, bakıp geçtiler: Edirne'de talihsiz ölüm-5

AİLENİN İHMAL İSYANI

Ağabeyinin vefatı sonrası konuşan Zehra Çetiner, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince büyük bir üzüntü ve öfke yaşadığını dile getirdi. Çetiner, "Görüntülerde ağabeyimi yerde yatarken görenler var ama kimse elini uzatmamış. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hastaneye gittiğinde çok geçti" diyerek tepkisini gösterdi.

Durakta çalışan taksi şoförlerinden Mehmet Yıldız ise olayı anlayamadıkları için 112'yi aradıklarını, ancak müdahale konusunda yetersiz kaldıklarını belirtti.

Yerde can çekişti, bakıp geçtiler: Edirne'de talihsiz ölüm-6

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler