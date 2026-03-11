Yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Kulbilge, Eski Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

AİLENİN İHMAL İSYANI

Ağabeyinin vefatı sonrası konuşan Zehra Çetiner, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince büyük bir üzüntü ve öfke yaşadığını dile getirdi. Çetiner, "Görüntülerde ağabeyimi yerde yatarken görenler var ama kimse elini uzatmamış. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hastaneye gittiğinde çok geçti" diyerek tepkisini gösterdi.

Durakta çalışan taksi şoförlerinden Mehmet Yıldız ise olayı anlayamadıkları için 112'yi aradıklarını, ancak müdahale konusunda yetersiz kaldıklarını belirtti.