Perulu Jenny Gamarra Amira'nın hayatı 20 yıl önce gördüğü bir rüya ile değişti. Amira, rüyasında gördüğü uzaktaki bir cami için uzun yıllar araştırma yaptı. Ülkesinde tanıştığı Perulu bir Müslüman sayesinde İslam'la tanıştı. Müslüman oldu. Bir gezi için İstanbul'a gelen Amira, o günden sonra "gerçek vatanım" dediği Türkiye'den ayrılmadı.

Kalbini huzurla buluşturan İslam'ı turistlere anlatarak birçok kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. 13 yıldır İstanbul'da yaşayan ve kendine yeni bir hayat kuran Amira, Süleymaniye Camisi'nde Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüsü olarak İspanyolca bilen turistlere İslam'ı anlatmaya başladı. Amira, şunları söyledi: "Rüyamda çok güzel bir camiden çok etkilendim. Birkaç yıl sonra Perulu bir Müslüman ile tanıştım. Yine bir ramazan ayıydı, onun inancı için aç kalmasından çok etkilendim. Kalbimde bunu hissettim ve Müslüman oldum. Türkiye'de çok mutluyum."