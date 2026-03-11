Nevruz sofralarında yedi farklı yiyeceğe yer veriliyor ve 'Semeni' adı verilen filizlendirilmiş arpa ya da buğday tohumları sofraların merkezine yerleştiriliyor.

Nevruz'un tarihi bazı kaynaklara göre milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve Çin kroniklerinde Hun Türkleri döneminde kutlandığına dair kayıtlar bulunuyor.

Doğanın yeniden canlanmasını ve baharın gelişini temsil eden Nevruz, aynı zamanda yeni başlangıçların, bolluk ve bereketin habercisi olarak kabul ediliyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu kadim bayram, geniş bir coğrafyada kültürel kutlamalar eşliğinde yaşatılmaya devam ediyor. İşte Nevruz Bayramı'nın gelenekleri…

Doğanın yeniden canlanmasını, dayanışmayı ve bereketi simgeleyen Nevruz Bayramı, 2026 yılında 21 Mart Cumartesi günü kutlanacak.

NEVRUZ'UN ANLAMI VE TARİHSEL KÖKENİ

Orta Asya'dan Anadolu'ya, İran'dan Balkanlar'a kadar geniş bir bölgede kutlanan Nevruz, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler, geleneksel ritüeller ve renkli görüntülerle karşılanmaya hazırlanıyor. Farklı kültürleri ortak bir gelenekte buluşturan bu bayram, baharın gelişini simgeleyen en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Nevruz'un tarihinin, bazı kaynaklara göre milattan önce 3. yüzyıla kadar uzandığı belirtilir. Türk kültüründe Nevruz ayrıca Ergenekon'dan çıkış günü ile ilişkilendirilen sembolik bir anlam da taşır.

Nevruz'un temelinde doğayla uyum içinde yaşama, paylaşma ve birlik duygusu yer alır. Geleneksel inanışa göre bu günün sevinç, dayanışma ve yardımlaşma içinde geçirilmesi, yılın geri kalanının da bolluk ve mutluluk içinde geçeceğine işaret eder.