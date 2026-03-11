CANLI YAYIN
Nevruz Bayramı hangi gün kutlanacak? İşte 2026 Nevruz’un tarihi ve önemi

Nevruz Bayramı 2026 yılında 21 Mart Cumartesi günü kutlanacak. Baharın başlangıcını simgeleyen bu özel gün, yüzyıllardır pek çok toplumda büyük bir coşku ve çeşitli geleneklerle karşılanıyor.

  • Nevruz Bayramı 2026 yılında 21 Mart Cumartesi günü kutlanacak.
  • Farsça kökenli Nevruz kelimesi 'yeni gün' anlamına geliyor ve baharın başlangıcını simgeliyor.
  • Nevruz'un tarihi bazı kaynaklara göre milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve Çin kroniklerinde Hun Türkleri döneminde kutlandığına dair kayıtlar bulunuyor.
  • Nevruz kutlamalarında ateşten atlama, suyla arınma ve eşyaların tütsülenmesi gibi geleneksel ritüeller uygulanıyor.
  • Nevruz sofralarında yedi farklı yiyeceğe yer veriliyor ve 'Semeni' adı verilen filizlendirilmiş arpa ya da buğday tohumları sofraların merkezine yerleştiriliyor.

Doğanın yeniden canlanmasını ve baharın gelişini temsil eden Nevruz, aynı zamanda yeni başlangıçların, bolluk ve bereketin habercisi olarak kabul ediliyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu kadim bayram, geniş bir coğrafyada kültürel kutlamalar eşliğinde yaşatılmaya devam ediyor. İşte Nevruz Bayramı'nın gelenekleri…

2026 NEVRUZ BAYRAMI HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

Doğanın yeniden canlanmasını, dayanışmayı ve bereketi simgeleyen Nevruz Bayramı, 2026 yılında 21 Mart Cumartesi günü kutlanacak. "Yenigün" anlamına gelen Nevruz, baharın başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihte pek çok ülkede törenler, kutlamalar ve çeşitli kültürel etkinliklerle karşılanıyor.

Nevruz sözcüğü Farsça kökenlidir ve “yeni gün” anlamıyla baharın başlangıcını ifade eder.

NEVRUZ'UN ANLAMI VE TARİHSEL KÖKENİ

Orta Asya'dan Anadolu'ya, İran'dan Balkanlar'a kadar geniş bir bölgede kutlanan Nevruz, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler, geleneksel ritüeller ve renkli görüntülerle karşılanmaya hazırlanıyor. Farklı kültürleri ortak bir gelenekte buluşturan bu bayram, baharın gelişini simgeleyen en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

Nevruz kelimesi Farsça kökenli olup "yeni gün" anlamına gelir. Uzun ve sert geçen kışın ardından doğanın yeniden hayat bulmasını temsil eden bu gün, aynı zamanda umutların ve yeni başlangıçların simgesi olarak görülür.

Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Nevruz'un tarihinin, bazı kaynaklara göre milattan önce 3. yüzyıla kadar uzandığı belirtilir. Çin kroniklerinde yer alan bilgilerde Hun Türkleri döneminde de bu bayramın kutlandığına dair kayıtlar bulunur. Türk kültüründe Nevruz ayrıca Ergenekon'dan çıkış günü ile ilişkilendirilen sembolik bir anlam da taşır.

Nevruz'un temelinde doğayla uyum içinde yaşama, paylaşma ve birlik duygusu yer alır. Geleneksel inanışa göre bu günün sevinç, dayanışma ve yardımlaşma içinde geçirilmesi, yılın geri kalanının da bolluk ve mutluluk içinde geçeceğine işaret eder.

Nevruz, kökeni milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan, Türk kültüründe Ergenekon’dan çıkışı simgeleyen ve birlik, paylaşma ile bereketin temsil edildiği kadim bir bahar bayramıdır.

NEVRUZ'DA YAŞATILAN GELENEK VE RİTÜELLER

Nevruz Bayramı, farklı toplumlarda benzer sembolik uygulamalarla kutlanan köklü bir kültürel miras olarak bilinir. Yeni yılın temiz bir başlangıçla karşılanması düşüncesi, birçok ritüelin temelini oluşturur.

En bilinen uygulamalardan biri ateşten atlama geleneğidir. Bu ritüelde yakılan ateşlerin üzerinden atlayan insanlar, geçmiş yılın olumsuzluklarını geride bırakıp yeni döneme arınmış şekilde başladıklarına inanır. Bunun yanında suyla ilgili ritüeller de arınmayı simgeleyen uygulamalar arasında yer alır.

Bazı bölgelerde eşyaların tütsülenmesi ya da hayvanların sembolik ateşlerin arasından geçirilmesi gibi gelenekler de görülür. Bu uygulamaların hem insanları hem de yaşam alanlarını kötü enerjilerden arındırdığına inanılır.

Nevruz’da ateşten atlama, suyla arınma ve tütsü gibi ritüellerle eski yılın olumsuzluklarından arınıp yeni yıla temiz bir başlangıç yapılacağına inanılır.

NEVRUZ SOFRALARI VE "SEMENİ" GELENEĞİ

Nevruz kutlamalarının en önemli sosyal yönlerinden biri de bereketi simgeleyen Nevruz sofralarıdır. Ailelerin ve toplulukların bir araya geldiği bu sofralarda geleneksel olarak yedi farklı yiyeceğe yer verilir. Bu yiyeceklerin yıl boyunca bolluk ve refah getireceğine inanılır.

Kutlamaların önemli sembollerinden biri de "Semeni"geleneğidir. Bayramdan günler önce arpa ya da buğday tohumları kaplarda filizlendirilir ve Nevruz günü sofraların merkezine yerleştirilir. Bu yeşeren filizler, toprağın bereketini ve yeni hasat dönemine dair umutları temsil eder.

Nevruz’da bereketi simgeleyen sofralar kurulurken, arpa veya buğdayın filizlendirilmesiyle hazırlanan semeni yeni yılın bolluk ve verimlilik getirmesini temsil eder.

Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan Nevruz geleneği, bugün de farklı ülkelerde ortak bir kültürel miras olarak yaşatılmaya devam ediyor. Baharın gelişiyle birlikte insanlar, doğanın uyanışını ve yeni başlangıçları bu kadim bayramla kutluyor.

