Mardin'de zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde Polis Özel Harekat (PÖH) ekibine ait zırhlı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 polis yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde Mardin Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekibine ait zırhlı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

3 POLİS YARALI
Kazada araçta bulunan polis memurları U.A. (33), Y.K.C. (35) ve H.A. (37) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mardin'de zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralı-3

İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Mardin-Nusaybin yolu, zırhlı aracın vinç ve çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

