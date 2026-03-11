CANLI YAYIN
Konya’da belediye otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: 17 yaralı

Konya'da belediye otobüsü ile öğrenci servis otobüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Bu sabah meydana gelen olayda savrulan servis minibüsü bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. İncelemelerde 17 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 31 numaralı belediye otobüsü ile 42 C 0727 plakalı öğrenci servis otobüsü çarpıştı.

Konya'da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'ya aittir.)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Savrulan servis otobüsü bir evin bahçe duvarına çarpıp durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis ve otobüstekilerden 17 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

17 kişinin hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'ya aittir.)

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın, kazada yaralananları hastanelerde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Akın, yaralıların durumları hakkında da bilgi aldı.

Yaralılar Vali tarafından ziyaret edildi. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir.)Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

