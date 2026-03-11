CANLI YAYIN
Kocaeli'de boğazı kesilen Gül Dağ’ın katili komşusu çıktı: Bilezikleri kuyumcuda satmaya çalıştı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Gül Dağ’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 27 Şubat’ta meydana gelen olayın ardından yapılan soruşturmada Dağ’ın kolundaki 3 bileziğin kaybolduğu belirlendi. Bir kuyumcunun, kesik halde bileziklerin satılmaya çalışıldığı yönündeki ihbarıyla bileziklerin Dağ’a ait olduğu ortaya çıktı. Bilezikleri satmaya çalışan kişinin, Dağ’ın komşusu S.Ç. olduğu tespit edildi. Zanlı tutuklandı.

  • Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 27 Şubat akşamı evinde boğazı kesilerek öldürülen Gül Dağ'ın (63) cinayete kurban gittiği belirlendi.
  • Komşusu S.Ç., Gül Dağ'ı öldürüp kolundaki 3 bileziği aldığı suçlamasıyla tutuklandı.
  • Şüpheli S.Ç., kesik haldeki bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışınca yakalandı.
  • S.Ç.'nin evinde yapılan aramada 2 tabanca, 3 yivsiz tüfek, 841 fişek ve bir bıçak ele geçirildi.
  • Yatalak annesiyle yaşayan Gül Dağ'ın bulunduğu daireden gelen bağrışmalar üzerine apartman sakinleri 112'yi aradı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan Gül Dağ'ın (63) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dağ'ı öldürüp, kolundaki 3 bileziği aldığı suçlamasıyla komşusu S.Ç, tutuklandı.

Boğazı kesik halde bulunan kadının cinayet zanlısı komşusu çıktı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'ya aittir.)
BOĞAZINDA BIÇAK YARASI OLAN KADININ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yatalak annesi ile birlikte yaşayan Gül Dağ'ın bulunduğu daireden gelen bağrışmalar sonrası apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ'ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Boğazında bıçak yarası bulunan Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kocaeli'de boğazı kesilen Gül Dağ’ın katili komşusu çıktı: Bilezikleri kuyumcuda satmaya çalıştı-1

KESİK BİLEZİKLERİ KUYUMCUYA SATMAYA ÇALIŞTI DEŞİFRE OLDU

Soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Gül Dağ'ın kolundaki 3 bileziğin olmadığın belirledi. Polis, bölgedeki tüm kuyumcularla irtibata geçerek, şüpheli bir durumu kendilerine bilgilendirmesini istedi. Bir kuyumcu, polisi arayıp kesik halde bileziklerin satılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu. Kuyumcu dükkanına giden ekipler, incelemede; bileziklerin Gül Dağ'a ait olduğunu belirledi. Bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışan S.Ç.'nin, Gül Dağ'ın komşusu olduğu tespit edilip, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden S.Ç., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de boğazı kesilen Gül Dağ’ın katili komşusu çıktı: Bilezikleri kuyumcuda satmaya çalıştı-2

EVİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'de komşusu Gül Dağ'ı boğazını keserek öldürüp, aldığı bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışınca yakalanan S.Ç.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, 2 tabanca, 30 fişek, 3 yivsiz tüfek, farklı marka ve kalibrelerde toplam 811 av tüfeği fişeği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu oluşturan bir bıçak ele geçirildi.
Kocaeli'de boğazı kesilen Gül Dağ’ın katili komşusu çıktı: Bilezikleri kuyumcuda satmaya çalıştı-3

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan S.Ç.'nin Dağ'dan çaldığı bilezikleri kuyumcuda satmaya çalıştığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

