İran'da aracına İsrail füzesi isabet etmişti: Türk şoför Hüseyin Fırat kurtarılamadı

İran’da aracına isabet eden İsrail füzesinde ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Afganistan’dan Türkiye’ye dönerken saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Fırat’ın cenazesinin memleketi Reyhanlı’ya getirileceği öğrenildi.

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesi nedeniyle yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), hastanede hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır.)

ARACINA İSRAİL'DEN ATILAN FÜZE İSABET ETTİ

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat.

Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

