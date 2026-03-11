CANLI YAYIN
Hastaneye diye çıktı, dönmedi: Hatice Musabeyli'den 6 gündür haber yok

Adana’nın Seyhan ilçesinde 6 Mart sabahı "hastaneye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan 30 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice Musabeyli, 6 gündür kayıp. Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan ve en son yeşil pardösüyle güvenlik kameralarına yansıyan Musabeyli’nin ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunarak kızlarının hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

  • Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kayboldu.
  • Evli ve 8 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Musabeyli'nin akşam eve dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine eşi Mustafa Musabeyli kayıp başvurusunda bulundu.
  • Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek Musabeyli'nin evden ayrıldıktan sonraki son görüntülerini tespit etti.
  • Anne Emine Rüstem gözyaşları içinde kızına seslenerek nerede olursa olsun yanında olduklarını belirtti.
  • Polis ekiplerinin Hatice Musabeyli'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Evli ve 8 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadın, evden çıkarken ailesine hastaneye gideceğini söyledi.

Ancak akşam olmasına rağmen eve dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi büyük panik yaşadı.

Adana'da ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek evden çıkan Hatice Musabeyli. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Eşi Mustafa Musabeyli (54), durumun ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, Hatice Musabeyli'nin izini sürmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Hastaneye diye çıktı, dönmedi: Hatice Musabeyli'den 6 gündür haber yok-3

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, genç kadının evden ayrıldıktan sonraki son görüntülerini tespit etti. Görüntülerde Musabeyli'nin üzerinde yeşil bir pardösü olduğu görülüyor.

atice Musabeyli, eşi Mustafa Musabeyli ve kızları.

ANNENİN YÜREK YAKAN ÇAĞRISI

Günlerdir kızından gelecek bir haberi bekleyen anne Emine Rüstem (60), gözyaşları içinde kızına seslendi.

Anne Emine Rüstem.

Kızının arkasında olduklarını belirten acılı anne,"Kızıma sesleniyorum; neredeysen çık gel, biz senin yanındayız. Ölüyse de sağ ise de bir haberini duymak istiyoruz. Hatice, neredeysen gel kızım"diyerek yardım istedi.

Hatice Musabeyli'nin ağabeyi Nedim Hacı Rüstem ve annesi Emine Rüstem.

