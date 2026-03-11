Anne Emine Rüstem.

Kızının arkasında olduklarını belirten acılı anne,"Kızıma sesleniyorum; neredeysen çık gel, biz senin yanındayız. Ölüyse de sağ ise de bir haberini duymak istiyoruz. Hatice, neredeysen gel kızım"diyerek yardım istedi.