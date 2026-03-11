Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Evli ve 8 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadın, evden çıkarken ailesine hastaneye gideceğini söyledi.
Ancak akşam olmasına rağmen eve dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi büyük panik yaşadı.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Eşi Mustafa Musabeyli (54), durumun ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, Hatice Musabeyli'nin izini sürmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, genç kadının evden ayrıldıktan sonraki son görüntülerini tespit etti. Görüntülerde Musabeyli'nin üzerinde yeşil bir pardösü olduğu görülüyor.
ANNENİN YÜREK YAKAN ÇAĞRISI
Günlerdir kızından gelecek bir haberi bekleyen anne Emine Rüstem (60), gözyaşları içinde kızına seslendi.
Kızının arkasında olduklarını belirten acılı anne,"Kızıma sesleniyorum; neredeysen çık gel, biz senin yanındayız. Ölüyse de sağ ise de bir haberini duymak istiyoruz. Hatice, neredeysen gel kızım"diyerek yardım istedi.