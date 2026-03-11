Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş, 30 Ekim 2024'te apartmanın 5. katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düşerek can verdi. Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında 'intihara yönlendirme' suçundan dava açıldı.

Yavaş, avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Önceki gün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Alptekin Yavaş hakkında tanık Berke Taha Çetin'in Tuğba'nın baş üstü düştüğüne yönelik ifadeleri ve sanığın beyanların çelişkili olması nedeniyle başsavcılığa 'kasten öldürme' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Hakim, sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.