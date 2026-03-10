Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı ve şahsın kimliği ile denize düşüş şekli kamera kayıtları ve otopsi sonuçlarıyla belirlenecek.

Ekiplerin sudan çıkardığı şahsın üzerinden kimlik çıkmadı ve sağlık görevlileri tarafından ölümü tespit edildi.

Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri cesedi fark ederek emniyet, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Sinop'un en hareketli noktalarından biri olan Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki İskele Meydanı sahilinde, gece yarısı acı bir olay yaşandı.

Saat 03.30 sularında bölgede asayişi sağlamak amacıyla devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Durumun ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden emniyet, sağlık ve sahil güvenlik birimlerine haber verildi.