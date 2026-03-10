CANLI YAYIN
Sinop İskelesi'nde denizde cansız beden bulundu: Kimlik tespiti sürüyor

Sinop Bülent Ecevit Caddesi İskele Meydanı mevkisinde gece saat 03.30 sıralarında devriye gezen bekçiler, denizde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız beden kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sinop'ta Bülent Ecevit Caddesi İskele Meydanı sahilinde gece saat 03.30 sıralarında denizde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu.
  • Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri cesedi fark ederek emniyet, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
  • Ekiplerin sudan çıkardığı şahsın üzerinden kimlik çıkmadı ve sağlık görevlileri tarafından ölümü tespit edildi.
  • Ceset otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
  • Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı ve şahsın kimliği ile denize düşüş şekli kamera kayıtları ve otopsi sonuçlarıyla belirlenecek.

Sinop'un en hareketli noktalarından biri olan Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki İskele Meydanı sahilinde, gece yarısı acı bir olay yaşandı.

Saat 03.30 sularında bölgede asayişi sağlamak amacıyla devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Durumun ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden emniyet, sağlık ve sahil güvenlik birimlerine haber verildi.

Sinop'ta hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şahsı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sahil güvenlik unsurları da deniz içerisinde inceleme başlattı.

Sinop İskelesi'nde denizde cansız beden bulundu: Kimlik tespiti sürüyor-3

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu. Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Sinop İskelesi'nde denizde cansız beden bulundu: Kimlik tespiti sürüyor-4

