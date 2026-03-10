Sinop'un en hareketli noktalarından biri olan Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki İskele Meydanı sahilinde, gece yarısı acı bir olay yaşandı.
Saat 03.30 sularında bölgede asayişi sağlamak amacıyla devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Durumun ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden emniyet, sağlık ve sahil güvenlik birimlerine haber verildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şahsı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sahil güvenlik unsurları da deniz içerisinde inceleme başlattı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu. Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.