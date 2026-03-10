"İlacım nerede?" özelliği kapsamında vatandaşlar, aradıkları ilacın bulunduğu eczaneleri "nöbetçi eczane" seçeneğini kullanarak da görüntüleyebilecek. Bu sayede mesai saatleri içinde eczaneye gitme imkanı bulamayan kişiler de ilaçlarına nöbetçi eczaneler aracılığıyla daha hızlı ulaşabilecek.

UYGULAMA, SEÇİLEN ECZANEYE HIZLI ULAŞIMI DESTEKLEYECEK

Yeni özellik, kullanıcıların ilacın bulunduğu eczaneye en kısa sürede ulaşmasını da kolaylaştıracak. Sistem üzerinden seçilen eczane için navigasyon başlatılabilecek ve vatandaşlar harita desteğiyle eczaneye kolayca yönlendirilebilecek.

ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE STOK KONTROLÜ ÖNERİLİYOR

"İlacım Nerede?"sekmesinde kullanıcılar için bir uyarı mesajı da yer alıyor. İlacın bulunduğu eczanenin konumunun gösterildiği sayfada, stok bilgilerinin bir gün önceki verilere göre güncellendiği belirtiliyor. Bu nedenle ilacın başka bir hastaya verilmiş olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak vatandaşların eczaneye gitmeden önce telefonla stok durumunu teyit etmeleri tavsiye ediliyor.