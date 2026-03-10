İlçe bazında yapılabilen sorgulama ile hastalar, aradıkları ilacın stokta bulunduğu eczaneleri kolayca tespit ederek zaman kaybı yaşamadan ilaçlarına ulaşabilecek. Ayrıca sistem, nöbetçi eczane seçeneği ve navigasyon desteğiyle kullanıcıların ilgili eczaneye en hızlı şekilde yönlendirilmesini de sağlayacak.
SAĞLIK BAKANI MÜJDEYİ VERDİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Dijital Sağlık Uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeyi sürdürüyoruz. e-Nabız'a kazandırdığımız 'İlacım Nerede?' özelliği ile vatandaşlarımız, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtreleme ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek, geri bildirim butonu ile de proaktif olarak stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlayacaklar. Milletimize hayırlı olsun."
E-NABIZ'A "İLACIM NEREDE?" ÖZELLİĞİ EKLENDİ
Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında e-Nabız kişisel sağlık sistemi için yeni bir özellik hayata geçirdi. "İlacım nerede?" adı verilen bu özellikle vatandaşlar, reçete edilen ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu saniyeler içinde öğrenebilecek.
e-Nabız hesabı bulunan kullanıcılar, yeni özellik sayesinde sistemde kayıtlı ve son 5 gün içinde düzenlenmiş reçetelerinde yer alan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu ilçe bilgisi üzerinden sorgulayabilecek. Böylece hastalar, ilaca ulaşmak için eczane eczane dolaşmak zorunda kalmadan en yakın noktayı kolayca tespit edebilecek.
NÖBETÇİ ECZANELER DE SORGULANABİLECEK
"İlacım nerede?" özelliği kapsamında vatandaşlar, aradıkları ilacın bulunduğu eczaneleri "nöbetçi eczane"seçeneğini kullanarak da görüntüleyebilecek. Bu sayede mesai saatleri içinde eczaneye gitme imkanı bulamayan kişiler de ilaçlarına nöbetçi eczaneler aracılığıyla daha hızlı ulaşabilecek.
UYGULAMA, SEÇİLEN ECZANEYE HIZLI ULAŞIMI DESTEKLEYECEK
Yeni özellik, kullanıcıların ilacın bulunduğu eczaneye en kısa sürede ulaşmasını da kolaylaştıracak. Sistem üzerinden seçilen eczane için navigasyon başlatılabilecek ve vatandaşlar harita desteğiyle eczaneye kolayca yönlendirilebilecek.
ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE STOK KONTROLÜ ÖNERİLİYOR
"İlacım Nerede?"sekmesinde kullanıcılar için bir uyarı mesajı da yer alıyor. İlacın bulunduğu eczanenin konumunun gösterildiği sayfada, stok bilgilerinin bir gün önceki verilere göre güncellendiği belirtiliyor. Bu nedenle ilacın başka bir hastaya verilmiş olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak vatandaşların eczaneye gitmeden önce telefonla stok durumunu teyit etmeleri tavsiye ediliyor.
GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ İLE BİLGİLER GÜNCEL TUTULACAK
Uygulamada veri doğruluğunu artırmak amacıyla bir geri bildirim sistemi de bulunuyor. Vatandaşlar, ilaç stok durumu, adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ile harita konumunun doğruluğu gibi başlıklarda değerlendirme yaparak sistemdeki bilgilerin güncel kalmasına katkı sağlayabilecek.