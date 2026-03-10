CANLI YAYIN
Antalya’da 4.1 deprem büyüklüğünde deprem oldu

Antalya’da bugün öğle saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Deprem Araştırma verilerine göre sarsıntı, saat 14.20’de Akdeniz’de Antalya Körfezi açıklarında meydana geldi.

  • Antalya Körfezi'nde Manavgat ilçesine 18.77 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.20'de yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Sarsıntı Antalya ve çevresindeki bazı ilçelerde hissedildi.
  • Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
  • Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde, Manavgat ilçesine yaklaşık 18.77 kilometre mesafede kaydedilen deprem saat 14.20'de gerçekleşti.

Antalya Körfezi'nde Manavgat ilçesine deprem meydana geldi.

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Antalya açıklarında meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Deprem verilerine göre 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.20.20'de, Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında, Manavgat ilçesine yaklaşık 18.77 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde (Mw) deprem meydana geldi.

Depremin şiddetini AFAD ʺXʺ hesabından paylaştı.

Depremin 36.56667 kuzey enlemi ve 31.46833 doğu boylamında, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Antalya ve çevresindeki bazı ilçelerde hissedilen sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri takip ederken, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

