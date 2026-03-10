Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Depremin şiddetini AFAD ʺXʺ hesabından paylaştı.

Depremin 36.56667 kuzey enlemi ve 31.46833 doğu boylamında, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Antalya ve çevresindeki bazı ilçelerde hissedilen sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri takip ederken, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.