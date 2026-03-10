Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde, Manavgat ilçesine yaklaşık 18.77 kilometre mesafede kaydedilen deprem saat 14.20'de gerçekleşti.
ANTALYA KÖRFEZİ'NDE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Antalya açıklarında meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Deprem verilerine göre 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.20.20'de, Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında, Manavgat ilçesine yaklaşık 18.77 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde (Mw) deprem meydana geldi.
Depremin 36.56667 kuzey enlemi ve 31.46833 doğu boylamında, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Antalya ve çevresindeki bazı ilçelerde hissedilen sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri takip ederken, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.