Kayseri Bünyan Fen Lisesi'nde 2014 yılından beri görev yapan matematik öğretmeni Ali Benderli, 2023 yılında mesane kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Okul yönetimi, Benderli'nin adını açılan kütüphaneye vererek yaşatmaya karar verdi.

YÜREKLERE DOKUNDU

Babasıyla geçirdiği hastalık sürecinden etkilenen kızı Işıl Benderli, Tokat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak doktor olmaya karar verdi. 4. sınıf öğrencisi Işıl, "Babamın hem evde hem okulda gösterdiği azim ve özveri, insanlara faydalı olma isteğimi pekiştirdi. Onun izinden giderek doktor olmayı seçtim. Hani o duyguyu bilerek insanların yüreklerine dokunmak, dertlerine derman olmak istedim açıkçası." dedi. Işıl, "Bana bile 'Bana baba deme, ben senin öğretmeninim' derdi. Herkesi eşit gördüğünü orada anlamıştım"diye konuştu. Okul Müdürü Ümit Tepeli, kütüphaneyi aynı zamanda bir etüt merkezi olarak da kullanacaklarını belirterek, "Ali hocamızın adıyla öğrencilerimiz burada hem bilgiye hem de ilham kaynağına ulaşacak" dedi.