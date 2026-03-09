İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Mahallesi'nde 2 Mart Pazartesi sabahı, bir eğlence mekanının girişi benzin dökülerek ateşe verildi.

"PARAYI ALMADIM"

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A. ifadesinde, yabancı bir numaradan 150 bin lira karşılığında işi aldığını ancak parayı alamadıklarını söyledi. S.M. ise, "M.A., beni tehdit etti. Telefonla kaydetmemi istedi" dedi. M.A ve S.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kundaklamadan bir gün sonra Yusuf Durmuş, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, olayların arka planında, "mekân kapısı" olarak bilinen güvenlik ekibiyle yaşanan husumetin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre; yeni ortak kapı güvenliğinin değiştirilmesini istedi.

"2 MİLYON LİRA VER"

Mevcut ekip, işi bırakmak için önce 2 milyon, ardından 3 milyon lira talep etti. Paranın ödenmemesi ve şikâyet süreci sonrası gerilim büyüdü; önce mekan kundaklandı, ardından Yusuf Durmuş'a yönelik infaz gerçekleştirildi. Saldırının organize şekilde planlandığını ve şüphelilerin maddi anlaşmazlık ve husumet olduğunu belirtiyor...

Haber: Yunus Emre Kavak