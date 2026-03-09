Tüyler ürperten olay, dün saat 01.00 sıralarında, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan cani koca Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Bacak, ardından 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"ELİNDE BIÇAK VARDI"

Sol göğüs altından yaralandığı belirlenen Sermin Bacak, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sermin Bacak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Ali Bacak'ı gözaltına aldı. Bacak'ın ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği belirtildi. Bacak'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.