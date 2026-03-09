Korkunç olay, 7 Şubat'ta İzmir'de yaşandı. İddiaya göre; Almanya'dan Türkiye'ye gelen A.Ç., arsa anlaşmazlığı yaşadığı ablası ve eniştesinin evine gitti. Bahçeden gelen sesler üzerine dışarı çıkan Mesut Tarhan (47) omuz bölgesinden bıçaklanırken, yardıma koşan eşi Adile Tarhan (53) da kardeşi tarafından defalarca bıçak darbesi aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Adile Tarhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu olan Mesut Tarhan, 26 yıllık eşinin öldüğünü günler sonra öğrendi. Olayın ardından kaçan zanlı, daha sonra polise teslim oldu.

"ADALET İSTİYORUM"

Kadının kızı Sevgi Tarhan, "Almanya'dan Türkiye'ye cinayet işlemek için gelmiş. Annemi katleden kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.