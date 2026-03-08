Edirne'nin gözbebeği Selimiye Camii, 4 yıllık restorasyon sürecinin ardından ziyarete açıldı. Hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçi ağırlamaya başladı.

'MUTLAKA GÖRÜN'

Ramazan'ın manevi ruhu, Edirne'nin her bir köşesinde katlanarak arttı. Trakya Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğr. Gör. Selim Hakan Akıncıda Selimiye Camii ile Edirne'nin önemini ve kentte neler yapılabileceğini bir bir anlattı: Bu şehir, inanç, kültür ve gastronomi turizminin başkentidir. Selimiye Camii, tarihe damga vurmuş bir eserdir. Restorasyonu başarılı oldu. Mutlaka görülmesi gerekir. Tabii Edirne öyle güzel bir şehir ki her dinin önemli eserlerini barındırır. Bulgar Kilisesi ve Büyük Sinagog, tarihin izlerini taşır. Bu şehrin ruhunu yaşamak için Meriç kıyısında çay içmek, sokaklarında kaybolmak ve tava ciğer yemek de şart...

Öğr. Gör. Akıncı, "Edirne'de Üç Şerefeli Camii, Eski Camii ve Muradiye Camii gibi görkemli eserlerin yanı sıra Karaağaç semti de görülmeli" dedi.

Meriç Nehri'nde nostaljik sandallarla gezintiye çıkılıyor. Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi köprü ise tüm ihtişamıyla insanları büyülüyor.