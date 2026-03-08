İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bulunan tarihi Tophane Meydan Çeşmesi'nde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, yangının sokakta yaşayan 61 yaşındaki bir kişi tarafından çıkarıldığının tespit edildiğini bildirdi.

TARİHİ ÇEŞMEDE YANGIN Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesi Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde yer alan ve 1732 yılında inşa edilen Tophane Meydan Çeşmesi'nin 5 Mart'ta çıkan yangında zarar gördüğü belirtildi. Olayın ardından emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.