İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bulunan tarihi Tophane Meydan Çeşmesi'nde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, yangının sokakta yaşayan 61 yaşındaki bir kişi tarafından çıkarıldığının tespit edildiğini bildirdi.
TARİHİ ÇEŞMEDE YANGIN
Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesi Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde yer alan ve 1732 yılında inşa edilen Tophane Meydan Çeşmesi'nin 5 Mart'ta çıkan yangında zarar gördüğü belirtildi. Olayın ardından emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.
YANGINI ÇIKARAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında yangını çıkaran kişinin sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y. olduğu belirlendi. Valilik açıklamasında, "Yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y'nin çıkardığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında yapılan incelemede ise 'taksirle öldürme', 'yangın', 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'kasten yaralama' gibi suçlardan 5 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Açıklamada ayrıca, şüpheli O.G.Y'nin "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.