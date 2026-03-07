Adana'nın Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde dün gece korkunç bir aile içi şiddet olayı yaşandı. Naim Aladağ ile eşi Nesrin Aladağ arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede ölümcül bir boyuta ulaştı. Öfkeli koca Naim Aladağ, eşi Nesrin Aladağ'ı boğarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan şüpheli, işlediği cinayeti itiraf etti ve yardım çağrısında bulundu. Çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Naim Aladağ'ı teslim alarak emniyete götürdü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri olay karşısında şoke oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler