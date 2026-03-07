CANLI YAYIN
Şanlıurfa'da yanıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın: Çevredeki iş yerleri tahliye edildi

Şanlıurfa’da sanayi sitesinde depoda yangın çıktı. Öğle saatlerinde yanıcı maddelerin bulunduğu alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Patlama riskine karşı iş yerleri tahliye edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

  • Şanlıurfa'nın Evren Sanayi Sitesi'nde madeni yağ, antifriz ve sprey gibi yanıcı ürünlerin bulunduğu depoda öğle saatlerinde yangın çıktı.
  • Yangın sırasında depoda küçük çaplı patlamalar meydana geldi ve yoğun duman gökyüzünü kapladı.
  • Patlama riskine karşı depo ve çevresindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
  • İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da yanıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alınırken; patlama riskine karşı çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

YANICI MADDELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

Evren Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve içinde madeni yağ, antifriz ve sprey gibi yanıcı ürünlerin bulunduğu depoda, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Şanlıurfa'da iş yeri deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.).)

ALEVLER İŞYERİNİ KAPLADI

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Depodan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında depoda küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI İŞ YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Patlama riskine karşı depo ve çevresindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

