Yapay zekayla ürettiği kanser hastası fotoğrafıyla yüzlerce kişiyi dolandırdı.

Kanserim diyerek yüzlerce kişiyi dolandırdı: 9 sahte hesapla para topladı

Sosyal medyada Elveda Özen adlı kullanıcı, 3. evre mide kanseri olduğunu iddia edip, boş buzdolabı fotoğrafları ve yapay zekâyla üretilmiş görsellerle yardım topladı. 9 farklı hesap üzerinden farklı hikâyeler uydurarak yüzlerce kişiyi dolandırdı. Tepkiler üzerine hesabını sildi. Mağdurların Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek tepki göstermesi üzerine İstanbul polisi, Özen hakkında soruşturma başlattı. Özen'e ait hesaplar inceleme altına alınırken, ne kadar para dolandırdığı ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.

Haber: Ali Altuntaş

