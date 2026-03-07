Kız öğrencilerden biri ise 'Senin burnunu kırarım demedim mi ben sana' diyerek tehdit etti.

Kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, özel güvenlik görevlisi öğrencileri ayırmak için uzun süre müdahale etti.

Kağıthane Hasbahçe'de kız ve erkek öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, erkek öğrencinin "Seni mermi manyağı yapacağım", bir kız öğrencinin ise "Senin burnuna kırarım demedim mi ben sana" dediği duyuldu. Özel güvenlik görevlisi öğrencileri arasındaki kavgayı uzun süre ayırmaya çalıştı.

Kağıthane'de liseliler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

ÖĞRENCİLER ARASINDA TEKME VE YUMRUKLU SALDIRI

Olay, 3 Mart Salı günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'ndeki Hasbahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kızlı erkekli lise öğrencilerinin bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Erkekler birbirlerine küfür ve hakaret ederken, kızlar ise birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada parkta bulunan bazı öğrenciler ise "Bu ne" sözleriyle duruma tepki göstererek kavgadan kaçtı.