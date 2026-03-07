Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu raporunda durumun komplikasyon olduğu ve tedavinin rehberlere uygun olduğu ifade edildi.

Eşi Fatma Kuleli, kendi onayı alınmadan Ozan Kuleli'nin ikinci kez anjiyo işlemine alındığını ve bu işlem sırasında hayatını kaybettiğini iddia etti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, ilk işlemde alerjik reaksiyon gelişmesine rağmen gerekli testler yapılmadan hastanın kısa süre içinde aynı maddeye yeniden maruz bırakılmasının tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Anjiyo işlemi sırasında hayatını kaybeden Ozan Kuleli'nin (38) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK İŞLEMDE ALERJİK REAKSİYON GELİŞTİ

Olay, 16 Kasım 2016 tarihinde Bakırköy'deki özel bir hastanede meydana geldi. Anjiyo işlemi için hastaneye yatan Ozan Kuleli, işlem sırasında alerjik reaksiyon gösterdi. Bu sebeple ilk müdahale tamamlanamadı.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır. - Arşiv)

ONAY ALINMADAN İKİNCİ KEZ İŞLEME ALINDI İDDİASI

Eşi Fatma Kuleli'nin iddiasına göre, ertesi gün eşini başka bir hastaneye sevk etmek istedi ancak doktorlar tarafından yeterli bilgi verilmedi. Kuleli, kendi onayı alınmadan eşinin ikinci kez anjiyo işlemine alındığını ve bu işlem sırasında hayatını kaybettiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede iki farklı rapor dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu raporunda, durumun her türlü özene rağmen oluşabilecek bir"komplikasyon" olduğu ve tedavinin rehberlere uygun olduğu ifade edildi.