Anjiyo işlemi sırasında hayatını kaybeden Ozan Kuleli'nin (38) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İLK İŞLEMDE ALERJİK REAKSİYON GELİŞTİ
Olay, 16 Kasım 2016 tarihinde Bakırköy'deki özel bir hastanede meydana geldi. Anjiyo işlemi için hastaneye yatan Ozan Kuleli, işlem sırasında alerjik reaksiyon gösterdi. Bu sebeple ilk müdahale tamamlanamadı.
ONAY ALINMADAN İKİNCİ KEZ İŞLEME ALINDI İDDİASI
Eşi Fatma Kuleli'nin iddiasına göre, ertesi gün eşini başka bir hastaneye sevk etmek istedi ancak doktorlar tarafından yeterli bilgi verilmedi. Kuleli, kendi onayı alınmadan eşinin ikinci kez anjiyo işlemine alındığını ve bu işlem sırasında hayatını kaybettiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı.
BİLİRKİŞİ RAPORLARI İDDİANAMEDE YER ALDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede iki farklı rapor dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu raporunda, durumun her türlü özene rağmen oluşabilecek bir"komplikasyon" olduğu ve tedavinin rehberlere uygun olduğu ifade edildi.
Komplikasyon: Tıbbi müdahale sırasında her türlü özen gösterilmesine rağmen oluşabilecek, öngörülebilen ancak engellenemeyen, istenmeyen durumlardır. (Bu durumda doktorun hukuki sorumluluğu doğmaz.)
ADLİ TIP: ALERJİ TESTİ YAPILMAMASI UYGUN DEĞİL
Buna karşın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ise farklı bir tespite yer verildi. Raporda, ilk işlemde alerjik reaksiyon gelişmesine rağmen, gerekli testler yapılmadan hastanın kısa süre içinde aynı maddeye yeniden maruz bırakılmasının tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.
6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Sanık doktorlar Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K., ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir kusurlarının bulunmadığını savundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iki doktorun "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti.